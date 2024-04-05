Во Франции заявили о катастрофическом состоянии одной из госсфер

Евродепутат Дидье: госфинансы Франции находятся в катастрофическом состоянии

Член Европарламента (ЕП) от Франции Жоффруа Дидье рассказал, что госфинансы Франции находятся в катастрофическом состоянии. Ситуацию в одной из экономических госсфер стран евродепутат раскрыл в своем обращении к Еврокомиссии (ЕК), с текстом которого ознакомилась «Лента.ру».

«Франция накопила дополнительно 900 миллиардов евро долга с 2017 года, ее государственный дефицит достиг как минимум 4,9% валового внутреннего продукта (ВВП) в 2023 году, а долговое бремя страны вырастет до 57 миллиардов евро в 2024 году. Если Moody's and Fitch, или Если Standard & Poor's понизит рейтинг Франции 26 апреля или 31 мая соответственно, это еще больше подорвет авторитет Эммануэля Макрона и его правительства, а также их способность управлять Францией», — говорится в обращении Дидье.

Комитет по вопросам финансов Сената Франции провел проверку Министерства экономики и раскритиковал французское правительство за «сокрытие информации». Они отметили, что если дефицит и дальше будет выходить из-под контроля правительства, то в 2024 и 2025 годах он прогнозируется на уровне 5,7% и 5,9% ВВП соответственно. Однако официальная статистика, переданная в Комиссию, составляла 4,4% и 3,7% Жоффруа Дидье член Европарламента от Франции

В связи с этим он обратился к ЕК с вопросом о ее намерении повлиять на ситуацию. «Ввиду этого катастрофического управления бюджетом со стороны правительства (…) и учитывая разрыв между дефицитами, которые были объявлены, и теми, которые сейчас предусмотрены: считает ли Комиссия, что французское правительство могло проявлять халатность или лукавство при составлении своего последнего бюджета? Планирует ли оно в ближайшем будущем возбудить против Франции процедуру нарушения за чрезмерный дефицит?» — спросил он.

В феврале 2024 года сообщалось, что кабмин Франции сократит расходы бюджета, чтобы использовать высвободившиеся ресурсы для отправки Украине военной помощи на три миллиарда евро. Как писали журналисты, сделать это требуется, поскольку без официальных изменений главного финансового документы страны найти такие деньги во Франции не могут.