Создана самая большая карта Вселенной

Астрономы создали самую большую карту Вселенной с помощью инструмента DESI

Астрономы создали самую большую трехмерную карту Вселенной с помощью спектроскопического инструмента темной энергии (DESI). Об этом сообщается в пресс-релизе на сайте Phys.org.

DESI предназначен для проведения спектрографических астрономических исследований далеких галактик. Его фокальная плоскость содержит 5000 роботизированных устройств, которые позиционируют оптические волокна, гарантируя точность их положения с точностью до 10 микрон. Этот уровень точности необходим для получения подробных изображений цветового спектра миллионов галактик на более чем трети всего неба.

Карта Вселенной позволяет увидеть барионные акустические колебания (БАК), которые представляют собой колебания плотности вещества в ранней Вселенной и выглядят как гигантские полые пузыри. Исследователи измеряют видимый размер БАК, чтобы определить расстояния до различных скоплений галактик, формирующих стенки этих пузырей. Это также позволяет измерить скорость расширения Вселенной в разные периоды времени.

По словам ученых, им удалось реконструировать историю расширения Вселенной в огромном диапазоне космического времени с точностью, превосходящей все предыдущие исследования БАК вместе взятые. Всего астрономы планируют нанести на трехмерную карту три миллиона квазаров и 37 миллионов галактик.