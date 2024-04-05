Забота о себе
ВсеПитание и сонУход за собойОкружающее пространствоМентальное здоровьеОтношения
23:44, 5 апреля 2024Забота о себе

Диетолог объяснила сильную тягу к вредной пище

Диетолог Перевалова: тяга к вредной пище говорит о дефиците витаминов

Фото: Jonathan Borba / Unsplash

Врач-диетолог Ольга Перевалова в беседе с радио Sputnik объяснила сильную тягу к вредной пище.

По ее мнению, это может указывать на дефицит определенных витаминов и минеральных веществ в рационе. Специалист отметила, что на шоколад может тянуть при нехватки магния. Она подчеркнула, что тяга на соленое говорит о дефиците натрия и хлора.

Перевалова добавила, что на трансжиры тянет, когда в организме недостаточно хорошего, качественного жира. Диетолог также сообщила, что в предменструальный период женщине может хотеться вредной еды, так как ее организм готовится к потере крови и сигнализирует о возможной нехватке железа.

Ранее диетолог, врач превентивной медицины Дмитрий Семирядов перечислил роковые ошибки худеющих. По словам Семирядова, у человека может быть повышенный аппетит из-за снижения или повышения уровня кортизола на фоне стресса, и ошибкой будет худеть без учета этих факторов.

Что думаешь? Оцени!
      Марина Совина
      Обсудить
      Последние новости

      Украина предложила закрыть небо Евросоюза для России и Белоруссии

      Зеленский назначил нового замкомандующего Нацгвардией

      Посол Антонов прокомментировал обмен заключенными с США

      Обвиняемого в изнасиловании двух малолетних детей иностранца арестовали

      Диетолог объяснила сильную тягу к вредной пище

      Обвиненный в изнасиловании Дани Алвес впервые высказался после выхода из тюрьмы

      Родители Кейт Миддлтон задолжали кредиторам 330 тысяч долларов

      Тысячи бывших бойцов ЧВК «Вагнер» вступят в спецназ «Ахмат»

      Стало известно о планах Ирана атаковать Израиль

      Сотни спасателей направились эвакуировать жителей Орска

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше