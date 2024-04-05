Диетолог объяснила сильную тягу к вредной пище

Диетолог Перевалова: тяга к вредной пище говорит о дефиците витаминов

Врач-диетолог Ольга Перевалова в беседе с радио Sputnik объяснила сильную тягу к вредной пище.

По ее мнению, это может указывать на дефицит определенных витаминов и минеральных веществ в рационе. Специалист отметила, что на шоколад может тянуть при нехватки магния. Она подчеркнула, что тяга на соленое говорит о дефиците натрия и хлора.

Перевалова добавила, что на трансжиры тянет, когда в организме недостаточно хорошего, качественного жира. Диетолог также сообщила, что в предменструальный период женщине может хотеться вредной еды, так как ее организм готовится к потере крови и сигнализирует о возможной нехватке железа.

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