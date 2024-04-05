Дома россиян пропахли табаком и сиренью

«ВсеИнструменты.ру»: дома россиян чаще всего пахнут табаком и сиренью

Жилье россиян чаще всего пахнет табаком и сиренью. К такому выводу пришли эксперты онлайн-гипермаркета «ВсеИнструменты.ру», проанализировав спрос на ароматы для дома в марте 2024 года. Материал есть в распоряжении «Ленты.ру».

Эксперты отметили, что продажи данной категории товаров в начале весны в целом по стране увеличились на 35 процентов. По их данным, большинство граждан вне зависимости от региона в это время года предпочитают ароматы для дома с фруктовыми (манго, фруктовый микс, бергамот, нероли) и цветочными (лаванда, сирень) запахами. Кроме того, высоким спросом у россиян пользуются наполнители для диффузоров с табачными ароматами.

При этом москвичи, как правило, выбирают для дома не только фрукты, цветы и табак, но и экзотические запахи, такие, как абсент и мускат. Петербуржцы, в свою очередь, предпочитают цитрусовые и цветочные, а также тропические ароматы. Нижегородцам больше всего нравятся свежие оттенки и запахи солнечного дома, а волгоградцам — чай и жасмин-сандал. У жителей Екатеринбурга и Перми наибольшей популярностью даже весной пользуются табачные диффузоры, у населения Краснодара и Новосибирска — древесные, а у ростовчан — цветочные, в том числе с лавандой и розой, и с запахом моря.

Ранее специалисты сообщали, что осенью россияне, как правило, при покупке аромата для дома чаще всего останавливали свой выбор на цветочно-фруктовых, восточных и табачных диффузорах.

