Европе спрогнозировали снижение цен на газ

Focus Economics: цены на газ в Европе будут снижаться в 2024 году

В 2024 году цены на европейском и азиатском энергетических рынках будут снижаться, а в США, напротив, — увеличиваться. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на консенсус-прогноз аналитиков Focus Economics (FE).

Как уточнили эксперты, в этом году цены на газ в Европе останутся на более высоком уровне, чем до пандемии коронавируса. Аналитики связали подобную динамику с выпадением российских поставок. В то же время стоимость топлива на европейском рынке вернулась на уровень конца 2021 года уже в первом квартале 2023-го.

Однако риски ценовых колебаний в регионе все же сохранятся в 2024-м. В 2025 году подобные угрозы сохранятся на фоне прекращения транзита топлива через газотранспортную систему (ГТС) Украины. Дополнительным фактором, который может привести к росту цен, может стать восстановление промышленного производства в регионе после затяжного кризиса, резюмировали в FE.

Ранее схожий прогноз по ценам на газ в Европе представили аналитики международного рейтингового агентства Fitch. Согласно их ожиданиям, стоимость топлива в регионе в этом году может упасть на 20 процентов в сравнении с показателем 2023-го, а средние цены на газ на крупнейшем европейском хабе — нидерландском TTF — составят 353 доллара за тысячу кубометров. Таким образом, показатель может сократиться сразу на 106 долларов.