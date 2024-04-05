Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
19:11, 5 апреля 2024Мир

Генсек НАТО заявил о расширении активности спецслужб России в Европе

Столтенберг: российские спецслужбы расширяют свою активность в Европе

Фото: Johanna Geron / Pool / Reuters

Российские спецслужбы расширяют свою активность в Европе. Об этом заявил генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг, сообщает Bild.

«Мы видели и видим, что российские спецслужбы работают в странах Европы долгие годы. Мы также видим, что они расширяют активность», — отметил он.

По словам генсека, союзники по НАТО очень пристально следят за их деятельностью. Он подчеркнул, что альянс выслал российских сотрудников из штаб-квартиры за якобы разведывательную работу.

При этом Столтенберг не привел никаких доказательств в пользу своих заявлений.

Ранее генсек альянса признал, что истребители американского производства F-16 не способны стать для Украины «серебряной пулей» против России.

***
Что думаешь? Оцени!
      Виктория Кондратьева
      Обсудить
      Последние новости

      ВСУ атаковали беспилотниками Запорожскую АЭС. Что известно о повреждениях?

      В Пентагоне заявили о попытках блокировать использование Starlink Россией

      Баварские полицейские остались без штанов

      Умерла сделавшая актерскую карьеру родственница писателя Чехова

      Генсек НАТО заявил о расширении активности спецслужб России в Европе

      Российский регион получил полмиллиарда рублей на приобретение сельхозтехники

      В России появился в продаже уникальный гаджет

      Росгвардия выявила нелегальных мигрантов в ходе рейда по ночным клубам

      У российского подростка остановилось сердце из-за сделанной на прогулке находки

      Российская разработка увеличит производительность военной техники

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше