Генсек НАТО заявил о расширении активности спецслужб России в Европе

Столтенберг: российские спецслужбы расширяют свою активность в Европе

Российские спецслужбы расширяют свою активность в Европе. Об этом заявил генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг, сообщает Bild.

«Мы видели и видим, что российские спецслужбы работают в странах Европы долгие годы. Мы также видим, что они расширяют активность», — отметил он.

По словам генсека, союзники по НАТО очень пристально следят за их деятельностью. Он подчеркнул, что альянс выслал российских сотрудников из штаб-квартиры за якобы разведывательную работу.

При этом Столтенберг не привел никаких доказательств в пользу своих заявлений.

Ранее генсек альянса признал, что истребители американского производства F-16 не способны стать для Украины «серебряной пулей» против России.