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03:06, 5 апреля 2024Мир

Летящий светящийся объект заметили над границей Ирана и Ирака

Jamaran: у границы между Ираном и Ираком заметили летящий светящийся объект

В небе в районе границы Ирана и Ирака заметили летящий светящийся объект. Видео объекта опубликовано в соцсетях, передает РИА Новости.

Уточняется, что сообщения с кадрами появились на фоне обострения напряженности в регионе после авиаудара израильских Военно-воздушных сил (ВВС) по зданию генерального консульства Ирана в Дамаске. «Пояснения, касающиеся сущности этого объекта, пока не были опубликованы», — отметило агентство Jamaran.

1 апреля Военно-воздушные силы (ВВС) Израиля нанесли удар по зданию рядом с посольством Ирана в Дамаске. По данным источника иранского издания Tasnim, жертвами атаки стали шесть человек.

После этого верховный лидер Ирана Али Хаменеи на иврите обратился к властям Израиля и пригрозил ответом за атаку. По некоторой информации, Иран планирует нанести удар по территории еврейского государства в ближайшие 48 часов.

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      Марина Совина
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