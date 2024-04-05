Гособвинение запросило сроки для экс-управляющих сети Spar в России

Прокурор запросил от 7,5 до 8 лет экс-управляющим Spar в РФ по делу о хищении

Гособвинение запросило сроки для бывшего совладельца и топ-менеджеров компании «Интерторг», которая управляет сетью магазинов Spar в России, по обвинению в хищении 8,5 миллиарда рублей у Сбербанка. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Головинского суда Москвы.

В ходе прений прокурор просил признать всех фигурантов виновными по части 4 статьи 159.1 («Мошенничество в сфере кредитования») УК РФ, приговорив Аллахверди Абдуллаева и Марианну Левинтову к 8 годам, а Игоря Защеринского — к 7,5 года колонии общего режима. Оглашение приговора запланировано на 24 апреля.

Обыски в связи с двумя уголовными делами, касающимися деятельности экс-ретейлера «Интерторг», сотрудники ФСБ провели в марте 2021 года. Уточнялось, что одно из дел связано с кредитом на сумму 8,1 миллиарда рублей, который компания получила в Сбербанке.