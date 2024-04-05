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11:44, 5 апреля 2024Из жизни

Индюк устроил хаос в начальной школе и был изгнан директором с помощью зонта

В США индюк проник на территорию начальной школы и стал нападать на людей

Фото: Mark Olsen / Unsplash

В США дикая птица проникла на территорию школы и устроила хаос. Об этом сообщает ABC 11.

Птица попыталась захватить территорию начальной школы в городе Кэри, штат Северная Каролина. Индюк, которому дали прозвище Мистер Том, несколько дней досаждал родителям учащихся на школьной парковке. Он клевал машины и нападал на всех, кого считал угрозой. Агрессивную птицу удалось отогнать сотруднице службы по работе с животными Бет Уилсон. Однако Том в конце концов перестал ее бояться и продолжил терроризировать людей.

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Тогда за дело решил взяться директор школы Нико Шутте. Он взял зонт, раскрыл его, чтобы напугать индюка, и устроил за ним погоню. В результате птицу удалось прогнать. Как заявила Уилсон, если она вернется, ее попробуют отпугнуть громкими звуками. «Вы должны стать больше, чем они, и не позволять им запугивать вас, потому что они будут пытаться», — советует она.

Уилсон объяснила агрессивное поведение Тома наступлением брачного периода. Индюк искал место, где сможет разместить будущее потомство и, по всей видимости, выбрал для этого школьную парковку. «Мы надеемся, что это был конец его маленького гормонального всплеска», — отметила Уилсон.

Ранее сообщалось, что в Таиланде подразделение полиции по борьбе с обезьянами устроило против них специальную операцию в городе Лопбури. С начала операции 26 марта сотрудникам полиции удалось отловить 23 агрессивных макак, которые на протяжении нескольких лет терроризируют граждан.

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      Алиса Удовик
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