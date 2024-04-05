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18:51, 5 апреля 2024Экономика

Интерес россиян к недвижимости в азиатской стране объяснили

Intermark Global: россияне рассматривают недвижимость в Таиланде как инвестицию

Фото: Maksim Konstantinov / Globallookpress.com

Россияне рассматривают покупку жилья в Таиланде в качестве инвестиции. Так интерес россиян к недвижимости в азиатской стране объяснила управляющий партнер компании Intermark Global Ирина Мошева, ее цитирует «Коммерсантъ».

По словам эксперта, 64 процента клиентов, приобретающих недвижимость за рубежом, совершают покупку в качестве инвестиции, а 36 процентов — для получения вида на жительство или второго паспорта. Жилье в Таиланде — небольшое по стоимости вложение, его можно приобрести по цене от 100 тысяч долларов, сделку оформить просто и оплатить ее можно рублями. Еще одной причиной популярности жилья в Таиланде является возможность сдавать ее в аренду, что обеспечивает прибыльность в семь-десять процентов годовых.

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С 2020 года иностранцы могут приобрести в Таиланде апартаменты, квартиры, дома и виллы. Оформить в собственность нельзя только землю — ее может зарегистрировать лишь местное юрлицо, не менее половины в котором принадлежит соучредителям с тайским гражданством.

По данным портала Prian.ru, с начала 2024 года начал увеличиваться спрос на собственность в Омане, Катаре и Саудовской Аравии. Сделки с объектами в Таиланде участились почти вдвое. На эту страну в настоящее время приходится около18 процентов заявок. Также считаются перспективными вложения в индонезийскую и вьетнамскую собственность.

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      Вячеслав Агапов
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