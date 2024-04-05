Израиль временно закрыл 28 дипмиссий из-за угроз Ирана

Sky News: Израиль временно закрыл 28 дипмиссий по всему миру из-за угроз Ирана

Израиль временно закрыл 28 своих дипмиссии по всему миру в связи с угрозами со стороны Ирана. Об этом сообщает арабская редакция британского телеканала Sky News.

«28 диппредставительств закрыты после угрозы Ирана ответить на удар по его консульству в Дамаске», — говорится в публикации.

Ранее премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху прокомментировал прозвучавшие из Ирана угрозы, заявив, что его страна ответит на любое причинение ущерба своей безопасности.

До этого Израиль нанес ракетный удар по зданию рядом с посольством Ирана в Дамаске. В результате атаки было разрушено здание консульства и ликвидированы командующие подразделением иранского КСИР генералы Мохаммад Реза Захеди и Мохаммад Хади Хаджи Рахими.