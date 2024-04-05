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21:04, 5 апреля 2024Интернет и СМИ

Участница культового шоу на Первом канале рассказала о батюшке на проекте

Певица Сати Казанова рассказала, что на «Фабрике звезд» был батюшка

Кадр: «Про тебя» / YouTube

Российская певица, участница первого сезона культового шоу «Фабрика звезд» на Первом канале Сати Казанова заявила, что на проекте был батюшка. Подробностями она поделилась в интервью для YouTube-канала «Про тебя».

По словам певицы, священника на «Фабрику звезд» пригласил музыкальный продюсер Игорь Матвиенко. «Матвиенко верующий, очень церковный человек. Он привел батюшку для тех, кому хотелось исповедаться или просто побеседовать о Боге, о духовном», — рассказала она.

Казанова уточнила, что батюшка был только в первом сезоне проекта.

Ранее Казанова пожаловалась на тотальное наблюдение за участниками «Фабрики звезд». Она призналась, что во время съемок испытывала напряжение из-за множества камер.

Перед этим Казанова рассказала о конфликтах, которые возникали на проекте. Она сообщила, что между героями «Фабрики звезд» нередко возникало недопонимание.

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      Олег Давыдов
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