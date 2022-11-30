Участница культового российского шоу рассказала о тотальном наблюдении в проекте

Певица Казанова заявила, что испытывала давление из-за видеонаблюдения на «Фабрике звезд»

Российская певица, финалистка культового музыкального проекта «Фабрика звезд» на Первом канале Сати Казанова рассказала о тотальном наблюдении за героями шоу. В интервью журналистке Лауре Джугелии, опубликованном на YouTube, она призналась, что во время съемок испытывала напряжение из-за повсеместного видеонаблюдения.

Говоря с Джугелией о сложностях «Фабрики звезд», артистка согласилась с мнением, что для многих участниц проект обернулся сильным стрессом. «Конечно, внутри было очень сильное давление от того, что ты не можешь даже… Даже в туалете у нас были камеры, ну в смысле в самом туалете нет, в душевой была секьюрити-камера на случай, если вдруг что-то [случится]», — заявила Казанова.

Она назвала такие условия серьезным испытанием для психики. По словам певицы, именно напряжение из-за осознания постоянной слежки стало для нее главной сложностью на «Фабрике звезд». «Конечно, в какой-то момент расслабляешься, я помню, как-то в носу ковыряюсь и думаю: "Блин, там же камеры, точно"», — вспомнила знаменитость. Она заверила, что сейчас не согласилась бы участвовать в подобной программе.

Ранее Казанова высказалась о конфликтах на «Фабрике звезд». Певица заявила, что на проекте постоянно участвовала в спорах из-за бытовых вопросов.