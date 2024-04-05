Кремль прокомментировал публикации по французским данным о теракте в «Крокусе»

Песков: у Кремля нет данных о передаче Парижем информации по теракту в «Крокусе»

У Москвы нет данных о якобы передаче Парижем достоверной информации по теракту в «Крокус Сити Холле». Об этом заявил официальный представитель Кремля и пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, сообщает ТАСС.

«Я не располагаю информацией о том, что какие-то данные были предоставлены», — ответил Песков на вопрос журналистов о заявлении Макрона, который ранее заявлял, что у Парижа имеется «полезная информация», указывающая на исполнителей теракта в «Крокусе».