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16:21, 5 апреля 2024Ценности

Куртки байкеров стали модной женской одеждой весной

Marie Claire: куртки байкеров и кожаные пиджаки стали модными у женщин весной

Фото: Dean Drobot / Shutterstock / Fotodom

Фэшн-редакторы назвали женщинам модную верхнюю одежду на весну 2024 года. Соответствующий материал появился на сайте журнала Marie Claire.

Актуальными в текущем сезоне стали популярные у байкеров мотоциклетные куртки, которые можно сочетать как с джинсами с широкими штанинами, так и с платьями — в том числе в бельевом стиле. Кроме того, журналисты посоветовали присмотреться к кожаным пиджакам и джинсовым курткам. При этом последние предпочтительно комбинировать с брюками из денима для создания трендового образа.

В то же время в числе популярных оказались куртки в рабочем стиле из парусины. По словам редакторов, данный предмет гардероба подойдет к любой одежде. Например, наряд в эстетике модного бренда Miu Miu можно составить из указанного изделия, плиссированной юбки и лоферов.

Ранее в апреле стилистка магазинов Nonconform Анастасия Хохлова назвала россиянкам модную замену шапкам на весну 2024 года.

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      Алина Гостева
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