Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
14:16, 5 апреля 2024Россия

Мэрия российского города опубликовала мультфильм с жителями-марионетками

Мэрия Владимира опубликовала мультфильм с жителями в виде марионеток вербощиков

Фото: Anita Jankovic / Unsplash

Мэрия Владимира разместила видеоролик, на котором горожане изображены марионетками под управлением украинских кураторов. Внимание на опубликованные материалы обратил Telegram-канал «Подъем».

В видео утверждается, что вербовщики обладают навыками гипноза, которые применяют для убеждения россиян совершать диверсии.

В пресс-службе мэрии заявили, что ролик был изготовлен не ими и не по их заказу. «Он федеральный», — пояснили там. При этом в последние секунды ролика демонстрируется герб Ямало-Немецкого автономного округа. В мэрии добавили, что публикация была сделана в связи с терактом в «Крокус Сити Холле».

Ранее в Челябинской области суд приговорил мужчину к 12 годам лишения свободы за совершение диверсии и покушение на нее. По версии следствия, осужденный был сторонником украинской террористической организации и решился на диверсию на одном из объектов транспортной инфраструктуры региона.

Что думаешь? Оцени!
      Алан Босиков
      Обсудить
      Последние новости

      Следователи нашли доказательства связи нападения на «Крокус» с Украиной. Что обнаружили в телефоне террориста?

      В России появился в продаже уникальный гаджет

      На Урале военных стали искать по объявлениям на остановках

      Молния ударила в 18 игравших в футбол школьников

      Россиянин в трусах влез в чужую квартиру и выкрал одежду с украшениями

      Фигурант дела о взрывчатке в украинских иконах стал свидетелем

      Названы цены на аналоги Hyundai Solaris в России

      Украина ввела санкции против 86 российских предприятий

      Обнаружена польза пыльцы в борьбе с переломами

      Стало известно о проблемах с ремонтом российских НПЗ

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше