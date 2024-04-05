Мэрия российского города опубликовала мультфильм с жителями-марионетками

Мэрия Владимира опубликовала мультфильм с жителями в виде марионеток вербощиков

Мэрия Владимира разместила видеоролик, на котором горожане изображены марионетками под управлением украинских кураторов. Внимание на опубликованные материалы обратил Telegram-канал «Подъем».

В видео утверждается, что вербовщики обладают навыками гипноза, которые применяют для убеждения россиян совершать диверсии.

В пресс-службе мэрии заявили, что ролик был изготовлен не ими и не по их заказу. «Он федеральный», — пояснили там. При этом в последние секунды ролика демонстрируется герб Ямало-Немецкого автономного округа. В мэрии добавили, что публикация была сделана в связи с терактом в «Крокус Сити Холле».

Ранее в Челябинской области суд приговорил мужчину к 12 годам лишения свободы за совершение диверсии и покушение на нее. По версии следствия, осужденный был сторонником украинской террористической организации и решился на диверсию на одном из объектов транспортной инфраструктуры региона.