Разгадана тайна «русалки» из Японии
Специалисты из американского университета Северного Кентукки рассказали о результатах анализа останков так называемой фиджийской морской девы, хранившихся в Историческом обществе округа Кларк. Об этом сообщает издание The Sun.
Считается, что «русалку» величиной около метра, якобы пойманную в Японии в конце XIX века, привез в США американский матрос и в 1906 году пожертвовал ее Историческому обществу. Чтобы разгадать ее тайну, в 2023 году ученые провели компьютерную томографию останков.
Еще до начала исследования специалисты почти не сомневались, что имеют дело с мистификацией. Анализ подтвердил эту догадку. По словам профессор радиологии университета Северного Кентукки Джозеф Кресса, челюсть русалки, похоже, взята у рыбы-бородавчатки, а в качестве рук, по-видимому, использованы конечности черепахи. Все остальное оказалось сделано из папье-маше.
Даже выпуклости на спине, которые, как может показаться, находятся там, где ребра… никаких костей в соответствующих местах нет. Есть некая внутренняя деревянная структура, но она, по сути, служит каркасом, на котором все это держится
Ранее сообщалось, что на берегу острова Симбери, располагающегося в районе Папуа — Новой Гвинеи, нашли останки существа, напоминающего русалку. Биологи полагают, что они принадлежат некоему морскому млекопитающему.