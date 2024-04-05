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11:28, 5 апреля 2024Россия

Минздрав зарегистрировал препарат для лечения осложненных инфекций

Минздрав России зарегистрировал препарат для борьбы с антибиотикорезистентностью

Фото: Евгений Павленко / Коммерсантъ

Минздрав России зарегистрировал препарат Центра имени Гамалеи «Фтортиазинон», который предназначен для лечения бактериальных инфекций, возникших вследствие устойчивости организма к антибиотикам. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства, передает ТАСС.

Препарат будет выпускаться в форме таблеток. Его полностью разработали и произвели в центре имени Гамалеи. «Уникальная разработка российских ученых предназначена для лечения бактериальных инфекций, вызванных антибиотикорезистентными микроорганизмами», — уточнили в министерстве.

Там указали на благоприятный профиль безопасности препарата при его оценке и его подтвержденную высокую эффективность. «Фтортиазинон», как подчеркнули в Минздраве, эффективен против Синегнойной палочки (Pseudomonas aeruginosa), кишечной палочки (Escherichia coli), бактерии клебсиеллы (Klebsiella pneumoniae), и не имеет аналогов в мире.

В феврале Минздрав зарегистрировал вакцину «Спутник V» с обновленным составом. По словам директора центра имени Гамалеи Александра Гинцбурга, это регистрация позволит начать испытания обновленного препарата на подростках, так как для них обновленный «Спутник Лайт» не был зарегистрирован.

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      Анастасия Шейкина
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