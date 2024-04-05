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14:56, 5 апреля 2024Экономика

Москвичам назвали срок возвращения тепла

Синоптик Шувалов: тепло вернется в Москву 7 апреля

Фото: Gleb Garanich / Reuters

Похолодание в Москве закончится в воскресенье, 7 апреля. Срок возвращения тепла в столицу назвал руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов, передает НСН.

По словам синоптика, в субботу, 6 апреля, в Москве ожидаются небольшие заморозки, при этом в дневные часы температура воздуха составит шесть-восемь градусов тепла. К концу выходных столбики термометра поднимутся до 12-14 градусов тепла. При этом на выходных в столице могут пройти локальные и небольшие дожди.

Шувалов добавил, что следующая неделя окажется еще теплее. Согласно прогнозам, температура поднимется до 16-17 градусов тепла.

Ранее ученые Пермского политеха (ПНИПУ) предупредили россиян об опасности тающего снега. По их словам, снег загрязнен пылью, которая может усугубить аллергические реакции и причинить вред домашним животным.

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      Александра Качан
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