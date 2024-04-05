Из жизни
ВсеЛюдиЗвериЕдаПроисшествияПерсоныСчастливчикиАномалии
12:04, 5 апреля 2024Из жизни

Мужчина упал с высоты шестиэтажного дома, сумел уцепиться за скалу и выжил

В США мужчина оступился, упал с высоты шестиэтажного дома и уцепился за скалу

Фото: Artiom Vallat / Unsplash

В США турист сорвался со скалы и смог выжить. Об этом пишет BBC News.

В воскресенье, 31 марта, мужчина оступился и упал с туристической тропы в природном парке возле моста Золотые Ворота в Сан-Франциско. Он пролетел 18,2 метра, что примерно соответствует высоте шестиэтажного дома, и сумел уцепиться за скалу. Об упавшем туристе сообщили в полицию. Спасатели вылетели на место на вертолете и нашли пострадавшего при помощи инфракрасной камеры.

После этого вертолет подлетел ближе, при помощи специального оборудования мужчину подняли обратно на тропу. Там его осмотрели медики. Несмотря на большую высоту падения, турист отделался незначительными травмами.

Материалы по теме:
«Они защитят нас» Почему жители мексиканского города уверены, что находятся под покровительством инопланетян
«Они защитят нас»Почему жители мексиканского города уверены, что находятся под покровительством инопланетян
5 января 2023
Путь в один конец Две девушки внезапно пропали в джунглях. Их загадочная смерть годами остается тайной
Путь в один конецДве девушки внезапно пропали в джунглях. Их загадочная смерть годами остается тайной
2 августа 2020

Ранее сообщалось, что турист угнал машину рейнджера в Йосемитском национальном парке, упал с 60-метровой скалы и чудом выжил.

Что думаешь? Оцени!
      Антонина Черташ
      Обсудить
      Последние новости

      Следователи нашли доказательства связи нападения на «Крокус» с Украиной. Что обнаружили в телефоне террориста?

      России спрогнозировали ослабление кадрового голода

      В Запорожье назвали миссию НАТО легализацией отправки военных на Украину

      В России появился в продаже уникальный гаджет

      Следователи попросят суд об аресте напавшего с ножом на российского губернатора

      Посла Южной Кореи вызвали в МИД России

      Песков назвал стратегическую безопасность зоной диалога России и США

      Российскую всадницу дисквалифицировали за избиение лошади

      Кремль прокомментировал публикации по французским данным о теракте в «Крокусе»

      Замгубернатора займет пост и.о. главы Мурманской области после ранения Чибиса

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше