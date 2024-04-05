Мужчина упал с высоты шестиэтажного дома, сумел уцепиться за скалу и выжил

В США мужчина оступился, упал с высоты шестиэтажного дома и уцепился за скалу

В США турист сорвался со скалы и смог выжить. Об этом пишет BBC News.

В воскресенье, 31 марта, мужчина оступился и упал с туристической тропы в природном парке возле моста Золотые Ворота в Сан-Франциско. Он пролетел 18,2 метра, что примерно соответствует высоте шестиэтажного дома, и сумел уцепиться за скалу. Об упавшем туристе сообщили в полицию. Спасатели вылетели на место на вертолете и нашли пострадавшего при помощи инфракрасной камеры.

После этого вертолет подлетел ближе, при помощи специального оборудования мужчину подняли обратно на тропу. Там его осмотрели медики. Несмотря на большую высоту падения, турист отделался незначительными травмами.

Ранее сообщалось, что турист угнал машину рейнджера в Йосемитском национальном парке, упал с 60-метровой скалы и чудом выжил.