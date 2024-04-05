Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
15:24, 5 апреля 2024Бывший СССР

На Украине дети отравились гуманитарным шоколадом с наркотиками

КГДКБ: на Украине трое детей отравились наркотиками из гуманитарного шоколада

Фото: Tetiana Bykovets / Unsplash

На Украине трое детей попали в больницу из-за отравления шоколадом с наркотическими веществами в составе. Об этом сообщила Киевская городская детская клиническая больница (КГДКБ) №1 на своей странице в Facebook (запрещенная в России соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

Как рассказали в медучреждении, 23 марта были госпитализированы двое детей из одной семьи. У обоих пациентов были недомогание и рвота из-за интоксикации наркотиками. Младшего ребенка врачи положили в реанимацию.

«Причиной их состояния был каннабис. Оба ребенка накануне употребляли гуманитарный шоколад в упаковке без маркировки», — уточнили в больнице.

Еще одного ребенка, пострадавшего от сладостей с наркотиками, госпитализировали 26 марта. Он был доставлен в медучреждение с галлюцинациями и рвотой. Такую реакцию у пациента вызвал шоколад с псилоцибином, который подарили его отцу.

Информацию о данных инцидентах врачи передали в правоохранительные органы.

Ранее губернатор Херсонской области Владимир Сальдо сообщал о поставках наркотиков бойцам Вооруженных сил Украины (ВСУ). По его словам, снабжением солдат ВСУ из 15 подразделений запрещенными веществами занимаются немецкие волонтеры.

***
Что думаешь? Оцени!
      Екатерина Грищенко
      Обсудить
      Последние новости

      В Москве сгорел мемориал жертвам теракта в «Крокусе». Местные жители подозревают, что его подожгли

      В России отреагировали на сообщения о возможной атаке дронов ВСУ на Урал

      Мальчик нашел древнеримский золотой браслет во время прогулки с собакой

      ВСУ ударили БПЛА по ЗАЭС

      Названы подорожавшие вслед за какао продукты

      Российская нефтяная компания договорилась о найме рабочих из Средней Азии

      В России выросла средняя максимальная ставка по рублевым вкладам

      У змей нашли признаки самоосознания

      В России ученые раскрыли столетний секрет уникальной карельской березы

      Глава ОКР назвал российских теннисистов на Олимпиаде командой иноагентов

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше