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08:40, 5 апреля 2024Бывший СССР

На Украине напомнили республиканцам про «крестовый поход» Рейгана против Москвы

Ермак заявил, что не боится переизбрания Трампа на пост президента США
Андрей Ермак

Андрей Ермак. Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

Глава офиса президента Украины Андрей Ермак заявил, что не боится переизбрания Дональда Трампа на пост президента США и того, что предложенный Джо Байденом пакет помощи Украине в размере 60 миллиардов долларов не будет принят Палатой представителей. Об этом он заявил в интервью изданию Politico.

Ермак подчеркнул, что не верит в то, что республиканцы могут забыть президентство Рональда Рейгана, во времена холодной войны объявившего «крестовый поход» против Москвы.

«Я не верю, что кто-то, кто представляет партию Рональда Рейгана, откажется от Украины. Рейган понимал Советский Союз и Россию, и все, кто понимает, будут продолжать поддерживать наших бойцов», — рассказал Ермак.

Глава офиса Владимира Зеленского также заявил, что для Украины наступает критический момент из-за нехватки вооружений в украинской армии и продолжающихся в Конгрессе США обсуждений по вопросу выделения пакета помощи для Киева. Он также отметил, что Киев по-прежнему нуждается в дополнительных системах противовоздушной обороны.

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      Александр Курбатов
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