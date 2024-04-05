На Украине напомнили республиканцам про «крестовый поход» Рейгана против Москвы

Ермак заявил, что не боится переизбрания Трампа на пост президента США

Глава офиса президента Украины Андрей Ермак заявил, что не боится переизбрания Дональда Трампа на пост президента США и того, что предложенный Джо Байденом пакет помощи Украине в размере 60 миллиардов долларов не будет принят Палатой представителей. Об этом он заявил в интервью изданию Politico.

Ермак подчеркнул, что не верит в то, что республиканцы могут забыть президентство Рональда Рейгана, во времена холодной войны объявившего «крестовый поход» против Москвы.

«Я не верю, что кто-то, кто представляет партию Рональда Рейгана, откажется от Украины. Рейган понимал Советский Союз и Россию, и все, кто понимает, будут продолжать поддерживать наших бойцов», — рассказал Ермак.

Глава офиса Владимира Зеленского также заявил, что для Украины наступает критический момент из-за нехватки вооружений в украинской армии и продолжающихся в Конгрессе США обсуждений по вопросу выделения пакета помощи для Киева. Он также отметил, что Киев по-прежнему нуждается в дополнительных системах противовоздушной обороны.