На Украине заявили об очень тяжелой ситуации в районе Часова Яра

Восточное командование ВСУ: ситуация в районе Часова Яра очень тяжелая

Ситуация в районе Часова Яра в Донецкой народной республике (ДНР) очень тяжелая для Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом заявил спикер восточного командования ВСУ Андрей Задубинный, передает Reuters.

«Ситуация там очень сложная, бои продолжаются», — заявил он.

5 апреля советник главы ДНР Ян Гагин сообщил, что российские военнослужащие вошли в пригород Часова Яра. Как он уточнил, от позиций сил РФ до города оставалось около полукилометра. Гагин добавил, что украинские войска за год создали серьезный укрепрайон в населенном пункте и заминировали территорию.

Позднее появилось видео прорыва российских войск к городу. Отмечалось, что к Часову Яру подошли бойцы 98-й дивизии воздушно-десантных войск (ВДВ) при поддержке авиации.