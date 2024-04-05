На Урале военных стали искать по объявлениям на остановках

Е1.ru: в Екатеринбурге военнослужащих стали искать по объявлениям на остановках

В Екатеринбурге военнослужащих по контракту в Росгвардию стали искать по объявлениям на остановках. Об этом уральскому порталу Е1.ru рассказала одна из горожанок.

Женщина отметила, что в тексте будущим солдатам и сержантам предлагают денежное довольствие от 40 тысяч рублей. В объявлении помимо денежного довольствия кандидатам предлагают бесплатное лечение, питание и военную форму, отпуск от 35 дней без учета времени на дорогу. Также они могут рассчитывать на отдых в ведомственных санаториях.

Кандидатом может стать только отслуживший мужчина без судимости, не состоящий на учете у нарколога и психиатра. Требуются водители категории В, С, D, стрелки, электрики, разнорабочие, аккумуляторщики, повара и сварщики.

В пресс-службе Росгвардии предпочли не комментировать ситуацию.

Ранее сообщалось, что Госдума в окончательном чтении приняла закон о запрете увольнять вдов участников специальной военной операции в течение года.