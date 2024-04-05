Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
14:44, 5 апреля 2024Россия

На Урале военных стали искать по объявлениям на остановках

Е1.ru: в Екатеринбурге военнослужащих стали искать по объявлениям на остановках

Фото: Maksim Konstantinov / Globallookpress.com

В Екатеринбурге военнослужащих по контракту в Росгвардию стали искать по объявлениям на остановках. Об этом уральскому порталу Е1.ru рассказала одна из горожанок.

Женщина отметила, что в тексте будущим солдатам и сержантам предлагают денежное довольствие от 40 тысяч рублей. В объявлении помимо денежного довольствия кандидатам предлагают бесплатное лечение, питание и военную форму, отпуск от 35 дней без учета времени на дорогу. Также они могут рассчитывать на отдых в ведомственных санаториях.

Кандидатом может стать только отслуживший мужчина без судимости, не состоящий на учете у нарколога и психиатра. Требуются водители категории В, С, D, стрелки, электрики, разнорабочие, аккумуляторщики, повара и сварщики.

В пресс-службе Росгвардии предпочли не комментировать ситуацию.

Ранее сообщалось, что Госдума в окончательном чтении приняла закон о запрете увольнять вдов участников специальной военной операции в течение года.

ЖЗЛ
Что думаешь? Оцени!
      Анна Щербакова
      Обсудить
      Последние новости

      Следователи нашли доказательства связи нападения на «Крокус» с Украиной. Что обнаружили в телефоне террориста?

      Биржевые цены на бензин в России резко снизились

      Главный тренер сборной Казахстана возглавил «Ахмат»

      В Совфеде объяснили размещение войск НАТО на Украине

      В России появился в продаже уникальный гаджет

      На Урале военных стали искать по объявлениям на остановках

      Молния ударила в 18 игравших в футбол школьников

      Россиянин в трусах влез в чужую квартиру и выкрал одежду с украшениями

      Фигурант дела о взрывчатке в украинских иконах стал свидетелем

      Названы цены на аналоги Hyundai Solaris в России

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше