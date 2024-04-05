На Западе заявили о способности Макрона поменять порядок в Европе

Foreign Affairs: твердая поддержка Украины Макроном может изменить правила игры

Твердая поддержка Украины президентом Франции Эммануэлем Макроном может изменить правила игры в Европе. О способности французского лидера поменять порядок на Западе сообщает Foreign Affairs.

Как отмечает издание, Макрон является одним из самых опытных европейских лидеров и один из немногих, кто предлагает геополитическое видение Европы. Поддержка Францией расширения Европейского союза (ЕС) ускорит институциональные и политические реформы, необходимые для привлечения новых членов в союз.

Опрос Европейского совета по международным отношениям, проведенный в преддверии выборов в Европарламент, показал, что большинство французских избирателей по-прежнему поддерживают Украину, в то время как в Греции, Венгрии и Италии выступают за «подталкивание Киева к переговорам» с Москвой.

«Вновь обретенная напористость Франции проистекает из изменения геополитической перспективы ее руководства; Макрону стало комфортно с идеей того, что большая Европа будет играть большую роль на мировой арене», — говорится в публикации.

Уточняется, что позиция французского лидера также определяется ощущением неотложности быстро ухудшающейся ситуации на Украине, которая может оказаться экзистенциальной угрозой для Европы.

Ранее Макрон назвал угрозой комментарии министра обороны России Сергея Шойгу, прозвучавшие в ходе телефонных переговоров с его французским коллегой Себастьяном Лекорню. По словам президента, это звучало «угрожающе и странно».