Над российским регионом уничтожили беспилотник

Глава Саратовской области Бусаргин: ПВО уничтожила беспилотник над Энгельсом

Система противовоздушной обороны (ПВО) уничтожила беспилотный летательный аппарат (БПЛА) над территорией Саратовской области. Об этом сообщил губернатор российского региона Роман Бусаргин в своем Telegram-канале.

Он рассказал, что инцидент произошел ранним утром в Энгельсе. По предварительным данным, в результате атаки никто не пострадал, инфраструктура повреждений не получила, уточнил глава области.

Ранее российские войска пресекли попытку атаки украинской армии в Краснодарском крае. Глава Ейского района Роман Бублик, комментируя появившуюся в сети информацию о вспышках в небе над районом, заверил жителей, что регион находится под надежной защитой.