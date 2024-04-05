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06:40, 5 апреля 2024Россия

Над российским регионом уничтожили беспилотник

Глава Саратовской области Бусаргин: ПВО уничтожила беспилотник над Энгельсом
СюжетРабота систем ПВО:

Фото: MOD Russia / Globallookpress.com

Система противовоздушной обороны (ПВО) уничтожила беспилотный летательный аппарат (БПЛА) над территорией Саратовской области. Об этом сообщил губернатор российского региона Роман Бусаргин в своем Telegram-канале.

Он рассказал, что инцидент произошел ранним утром в Энгельсе. По предварительным данным, в результате атаки никто не пострадал, инфраструктура повреждений не получила, уточнил глава области.

Ранее российские войска пресекли попытку атаки украинской армии в Краснодарском крае. Глава Ейского района Роман Бублик, комментируя появившуюся в сети информацию о вспышках в небе над районом, заверил жителей, что регион находится под надежной защитой.

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      Марина Совина
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