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12:03, 5 апреля 2024Наука и техника

Названа дата запуска Южной Кореей второго разведывательного спутника

Yonhap: второй разведывательный спутник Южная Корея запустит 8 апреля

Фото: NASA / Globallookpress.com

Свой второй разведывательный спутник Южная Корея рассчитывает запустить 8 апреля. Об этом со ссылкой на Министерство обороны Республики Корея сообщает агентство Yonhap.

Спутник планируется запустить на ракете Falcon 9 компании SpaceX с площадки Космического центра имени Джона Кеннеди в американском штате Флорида 8 апреля в 02:17 по московскому времени.

К концу 2025 года Сеул планирует разместить на околоземной орбите пять разведывательных космических аппаратов, которые предназначены для наблюдения за Пхеньяном.

Первый южнокорейский разведывательный спутник, запущенный на околоземную орбиту 1 декабря прошлого года, оснащен электрооптическим и инфракрасным датчиками, остальные четыре космических аппарата получат радиолокаторы.

ЖЗЛ
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      Иван Потапов
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