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10:09, 5 апреля 2024Экономика

В России рухнули доходы от продажи лицензий на недра

Роснедра сообщили о падении доходов от продажи лицензий на недра на 37 процентов

Фото: Vyacheslav Svetlichnyy / Shutterstock / Fotodom

Поступления в российский бюджет от продажи лицензий на право пользования участками недр в прошлом году рухнули на 37 процентов, до 25,3 миллиарда рублей. Результат стал минимальным с 2010 года, пишут «Ведомости».

Такие цифры во время коллегии Роснедр сообщил замглавы ведомства Дмитрий Данилин. По его словам, основной причиной падения стали санкционное давление, отсутствие крупных рентабельных участков в нераспределенном фонде, недопуск к торгам иностранцев и установление специальных требований к участникам.

В совокупности такая ситуация приводит к ограничению конкуренции, поэтому участки могут уходить по низкой, относительно рынка, цене. Отдельно увеличение налоговой нагрузки на пользователей недр (рентный коэффициент к ставке НДПИ, изменение порядка налогообложения) приводит к тому, что за лицензии в целом готовы платить меньше.

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С 2020 года Роснедра перевыполняли план по доходам, но в 2023-м ситуация изменилась: каждый третий выставленный на торги участок продать не удалось. Например, из 218 объявленных аукционов на участки с твердыми полезными ископаемыми состоялись только 149, сумма выручки за них составила 12 миллиардов рублей.

Для достижения плановых показателей в 2024 году министр природных ресурсов и экологии Александр Козлов предложил изменить подход к выставляемым лотам. Например, давать в нагрузку к участку с высокой рентабельностью участок с низкой.

Ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков подчеркнул, что главной причиной потери интереса бизнеса к торгам стало отсутствие интереса к предложению. Речь идет о падении числа крупных и выгодных участков.

В конце 2022 года сообщалось, что все лицензии иностранных компаний на участки недр на территории России были переоформлены на российские юридические лица.

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      Платон Щукин
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