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13:48, 5 апреля 2024Наука и техника

Обнаружен рекордно повышающий риск ожирения фактор

Nature Genetics: обнаружены гены, повышающие риск ожирения в шесть раз

Фото: Alexander Heinl / Globallookpress.com

Ученые Университета Кембриджа в Великобритании обнаружили генетические факторы, которые оказывают рекордное влияние на риск ожирения среди обнаруженных на сегодняшний день. Результаты исследования опубликованы в журнале Nature Genetics.

Авторы проанализировали данные секвенирования экзома и индекса массы тела более чем 500 тысяч человек. Секвенирование экзома позволяет определить последовательности всех белок-кодирующих участков ДНК (экзонов) в геноме.

Авторы сообщили об открытии редких вариантов (аллелей) генов BSN и APBA1, которые влияют на риск ожирения, но не вызывают его до наступления взрослой жизни. Аллели гена BSN, которые встречаются у одного из 6500 человек, могут повысить риск ожирения в шесть раз, а также связаны с повышенным риском неалкогольной жировой болезни печени и диабета 2-го типа.

Поскольку BSN и APBA1 играют роль в передаче сигналов между клетками мозга, исследователи предполагают, что возрастная нейродегенерация может способствовать плохому контролю аппетита. Если исследователи смогут лучше понять нейронную биологию ожирения, это может предоставить больше потенциальных лекарств для лечения ожирения в будущем.

ЖЗЛ
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