Парень подслушал разговор невесты с подругой и решил разорвать помолвку

Пользователь Reddit с ником cChance_Digc рассказал, как подслушал разговор его невесты с подругой и решил расстаться с ней. Комментаторы поддержали парня в этом непростом решении.

Рассказчик отметил, что состоял со своей девушкой в отношениях три года, последний год пара была помолвлена. Инцидент, после которого герой истории решил разойтись, произошел на праздновании новоселья. Туда же была была приглашена и его бывшая девушка Сара.

Пользователь отметил, что присутствие Сары разозлило его невесту. Позднее он стал свидетелем их разговора. «Моя невеста смеялась и говорила Саре: "Боже, ты теперь такая толстая". Меня это взбесило», — рассказал cChance_Digc. Возлюбленная героя призналась ему, что на самом деле не считала Сару полной. Также рассказчик узнал от их подруг, что его невеста регулярно издевалась над Сарой.

«Я разорвал отношения. Не хочу быть женат на человеке, который издевается над другими», — заключил автор публикации. Он уточнил, что не изменил своего решения и после того, как его невеста, плача, умоляла его не расставаться с ней.

Пользователи поддержали автора истории. «Вы поступили мудро», «Мне жаль, что с вами это произошло, но, думаю, вы сделали правильный выбор», «Она (невеста — прим. «Ленты.ру») бы точно начала издеваться и над вами», — высказались они.

Ранее другая пользовательница Reddit рассказала, что рассталась с парнем из-за одного его поступка. Рассказчица объяснила, что ее партнер втайне от нее хотел продать ценную для девушки вещь.