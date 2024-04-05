Пилоты самолета с россиянами на борту заметили неопознанный предмет в небе

Пилоты летевшего из Москвы в Волгоград самолета заметили неопознанный шар в небе

Пилоты российского самолета с пассажирами на борту заметили неопознанный предмет в небе. Об этом пишет Telegram-канал Aviaincident.

Непредвиденная ситуация произошла с летевшим из Москвы в Волгоград лайнером в четверг, 4 апреля. Отмечается, что члены экипажа увидели перед собой воздушный шар серебристого цвета.

Несмотря на это, пилоты продолжили выполнение рейса. В итоге лайнер благополучно приземлился в авиагавани назначения. Никто из пассажиров не пострадал.

Ранее в апреле в самолете российской авиакомпании «Сибирь» сработала сигнализация предупреждения о столкновении с землей. Инцидент случился на борту Boeing, летевшего из Омска в Москву.