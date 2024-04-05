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04:05, 5 апреля 2024Ценности

Популярная 58-летняя актриса в откровенном платье вышла в свет вместе с сыном

Фото: Photo Image Press / Globallookpress.com

Популярная британская актриса, дизайнер и модель Элизабет Херли в откровенном наряде появилась на публике вместе с сыном — актером и моделью Дэмиэном Херли. Соответствующий материал приводит Daily Mail.

58-летняя знаменитость пришла на показ полнометражного фильма своего ребенка под названием «Строго конфиденциально», который стал его режиссерским дебютом. При этом для посещения кинотеатра Robin Williams Center в Нью-Йорке, США, она выбрала серебристое платье длины макси с разрезом до бедра и глубоким декольте, частично обнажавшим ее грудь.

В свою очередь, сын артистки примерил черную атласную рубашку с запахом и вырезом до талии, а также брюки и туфли в тон. Известно, что со звездными родственниками работает стилист Майк Адлер.

Ранее в апреле Элизабет Херли показала фигуру в купальнике и восхитила фанатов.

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      Карина Черных
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