Популярная 58-летняя актриса в откровенном платье вышла в свет вместе с сыном

Популярная британская актриса, дизайнер и модель Элизабет Херли в откровенном наряде появилась на публике вместе с сыном — актером и моделью Дэмиэном Херли. Соответствующий материал приводит Daily Mail.

58-летняя знаменитость пришла на показ полнометражного фильма своего ребенка под названием «Строго конфиденциально», который стал его режиссерским дебютом. При этом для посещения кинотеатра Robin Williams Center в Нью-Йорке, США, она выбрала серебристое платье длины макси с разрезом до бедра и глубоким декольте, частично обнажавшим ее грудь.

В свою очередь, сын артистки примерил черную атласную рубашку с запахом и вырезом до талии, а также брюки и туфли в тон. Известно, что со звездными родственниками работает стилист Майк Адлер.

Ранее в апреле Элизабет Херли показала фигуру в купальнике и восхитила фанатов.