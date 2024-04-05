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14:11, 5 апреля 2024Россия

Путин заслушал доклад Колокольцева о борьбе с оргпреступностью

Президент Путин на заседании Совбеза заслушал доклад о борьбе с оргпреступностью

Фото: Михаил Метцель / РИА Новости

На заседании Совета безопасности президент России Владимир Путин заслушал доклад министра внутренних дел Владимира Колокольцева о борьбе с организованной преступностью. Об этом сообщает РИА Новости.

Президент обратился к постоянным членам Совбеза и сообщил, что борьба с этим видом преступности станет основной темой заседания — частникам заседания предстояло обсудить повышение эффективности борьбы с ней.

Ранее, в ноябре 2023 года, Путин назвал нелегальную миграцию, терроризм, организованную преступность и наркоторговлю в качестве общих угроз для СНГ.

Среди постоянных членов Совбеза — Дмитрий Медведев, глава ФСБ Александр Бортников, спикер Госдумы Вячеслав Володин, глава администрации президента Антон Вайно, глава МВД Владимир Колокольцев.

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