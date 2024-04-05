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12:26, 5 апреля 2024Россия

Ребенку сломали позвоночник в российском лицее

В Екатеринбурге лицеисты сломали позвоночник однокласснику

Фото: Игорь Иванко / Коммерсантъ

В Екатеринбургском лицее №12 ребенку сломали позвоночник. Об этом сообщает сетевое издание «Е1.ру», журналисты которого пообщались с очевидцем событий.

По словам собеседника издания, на перемене двое пятиклассников начали толкать друг друга. Задев стоявшую рядом девочку, все трое упали на еще одного ребенка, который сидел на корточках. После этого школьника начало сильно трясти.

Мальчика доставили в больницу. Врачи диагностировали ему компрессионный перелом 3-го и 4-го позвонков. В департаменте образования подтвердили факт госпитализации лицеиста. «Будет проведена проверка», — указали в ведомстве.

Ранее в Петербурге ученица младших классов сломала спину на тренировке по конному спорту. Она упала с лошади, после чего девочку госпитализировали в состоянии средней тяжести.

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      Алан Босиков
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