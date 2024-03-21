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07:47, 21 марта 2024Россия

Российская младшеклассница сломала спину на тренировке

В Петербурге во время занятия конным спортом десятилетняя девочка сломала спину

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Десятилетний ребенок сломал спину во время тренировки по конному спорту в Санкт-Петербурге. Об этом сообщает 78.ru.

По его данным, ребенок упал с лошади во время тренировки. Его госпитализировали с компрессионным переломом позвоночника в состоянии средней степени тяжести в детскую больницу.

Известно, что пострадавшая занимается конным спортом полтора года. Она также стала обладательницей наград и рекордов в личных зачетах. Обстоятельства случившегося выясняются.

Ранее в Волгограде 15-летняя школьница сломала позвоночник во время поездки в лифте. Лифтовая кабина резко затормозила, из-за чего школьница не удержалась на ногах и упала, получив тяжелую травму.

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      Анастасия Шейкина
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