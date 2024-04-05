Режиссер Бондарчук признался в страхе перед Хабенским

Режиссер Бондарчук заявил, что боится актера Хабенского

Режиссер Федор Бондарчук признался, что боится российского актера и худрука МХТ имени Чехова Константина Хабенского. Его цитирует aif.ru.

Отмечается, что в ходе встречи с актерами и создателями фильма «Сто лет тому вперед» выяснилось, что многие молодые артисты побаивались Хабенского. «Константин Юрьевич — это памятник. Я вас понимаю. Я его сам боюсь. Он в обертонах, загадочный, он знает об этом. Он знает, когда приходит на площадку, что многие робеют в его присутствии», — поделился режиссер.

Он также вспомнил историю, связанную с Хабенским, и подчеркнул, что в «этом маленьком собранном человеке есть то, чего просто не ожидаешь».

Ранее Константин Хабенский рассказал о прилетевшем ему от покойного народного артиста СССР Олега Табакова бумеранге.