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16:33, 5 апреля 2024Культура

Режиссер Бондарчук признался в страхе перед Хабенским

Режиссер Бондарчук заявил, что боится актера Хабенского

Фото: Вячеслав Прокофьев / ТАСС

Режиссер Федор Бондарчук признался, что боится российского актера и худрука МХТ имени Чехова Константина Хабенского. Его цитирует aif.ru.

Отмечается, что в ходе встречи с актерами и создателями фильма «Сто лет тому вперед» выяснилось, что многие молодые артисты побаивались Хабенского. «Константин Юрьевич — это памятник. Я вас понимаю. Я его сам боюсь. Он в обертонах, загадочный, он знает об этом. Он знает, когда приходит на площадку, что многие робеют в его присутствии», — поделился режиссер.

Он также вспомнил историю, связанную с Хабенским, и подчеркнул, что в «этом маленьком собранном человеке есть то, чего просто не ожидаешь».

Ранее Константин Хабенский рассказал о прилетевшем ему от покойного народного артиста СССР Олега Табакова бумеранге.

ЖЗЛ
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