Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
15:19, 5 апреля 2024Экономика

Международные резервы Украины резко выросли

Нацбанк Украины сообщил о росте международных резервов страны на 18 процентов

Фото: Xsandriel / Wikimedia

В марте международные резервы Украины выросли на 18 процентов, до 43,8 миллиарда долларов. Об этом говорится в сообщении официального Telegram-канала Национального банка республики.

Регулятор объяснил резкий рост значительным объемом поступлений от иностранных партнеров, который превысил выплаты по долгу и чистые продажи валюты. Большую часть суммы — 4,9 миллиарда из 9,3 миллиарда долларов — перевел Евросоюз. Средства выплачены в рамках четырехлетней специальной программы Ukraine Facility, предназначенной для обеспечения модернизации, реконструкции и послевоенного восстановления страны.

Далее идут 1,63 миллиарда долларов от Всемирного банка под гарантии Японии и Великобритании, 1,47 миллиарда от Канады, 881 миллион долларов от Международного валютного фонда (МВФ), 118 миллионов долларов от Японии и 32,4 миллиона от Сербии.

На обслуживание и погашение государственного долга потрачено 363,5 миллиона долларов, на выплаты МВФ — 728,5 миллиона. Валюты в марте продано на 1,788 миллиарда долларов.

Что думаешь? Оцени!
      Платон Щукин
      Обсудить
      Последние новости

      В Москве сгорел мемориал жертвам теракта в «Крокусе». Местные жители подозревают, что его подожгли

      В России отреагировали на сообщения о возможной атаке дронов ВСУ на Урал

      Мальчик нашел древнеримский золотой браслет во время прогулки с собакой

      ВСУ ударили БПЛА по ЗАЭС

      Названы подорожавшие вслед за какао продукты

      Российская нефтяная компания договорилась о найме рабочих из Средней Азии

      В России выросла средняя максимальная ставка по рублевым вкладам

      У змей нашли признаки самоосознания

      В России ученые раскрыли столетний секрет уникальной карельской березы

      Глава ОКР назвал российских теннисистов на Олимпиаде командой иноагентов

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше