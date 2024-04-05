Международные резервы Украины резко выросли

Нацбанк Украины сообщил о росте международных резервов страны на 18 процентов

В марте международные резервы Украины выросли на 18 процентов, до 43,8 миллиарда долларов. Об этом говорится в сообщении официального Telegram-канала Национального банка республики.

Регулятор объяснил резкий рост значительным объемом поступлений от иностранных партнеров, который превысил выплаты по долгу и чистые продажи валюты. Большую часть суммы — 4,9 миллиарда из 9,3 миллиарда долларов — перевел Евросоюз. Средства выплачены в рамках четырехлетней специальной программы Ukraine Facility, предназначенной для обеспечения модернизации, реконструкции и послевоенного восстановления страны.

Далее идут 1,63 миллиарда долларов от Всемирного банка под гарантии Японии и Великобритании, 1,47 миллиарда от Канады, 881 миллион долларов от Международного валютного фонда (МВФ), 118 миллионов долларов от Японии и 32,4 миллиона от Сербии.

На обслуживание и погашение государственного долга потрачено 363,5 миллиона долларов, на выплаты МВФ — 728,5 миллиона. Валюты в марте продано на 1,788 миллиарда долларов.