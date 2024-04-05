России спрогнозировали ослабление кадрового голода

Минэк: потребность в кадрах в России снизится на 130 тысяч человек к концу года

К концу этого года потребность в кадрах на российском рынке снизится на 130 тысяч человек благодаря национальному проекту «Производительность труда». Ослабление кадрового голода спрогнозировали аналитики Министерства экономического развития (Минэка), сообщает ТАСС.

Как ожидается, этот проект должен охватить 12 тысяч предприятий, или 40 процентов компаний базовых несырьевых отраслей. В ведомстве подчеркнули, что в настоящее время работа по повышению производительности труда ведется в шести тысячах подобных организаций.

Для увеличения охвата предприятий в рамках нацпроекта прорабатывается вопрос создания отраслевых центров компетенций по повышению эффективности отдельных отраслей, уточнили в Минэке. В ведомстве также отметили, что этот проект поможет работодателям адаптироваться к существующим ограничениям на российском рынке труда.

Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что справиться с проблемой кадрового дефицита в стране в ближайшие несколько лет не получится. На этом фоне высокая потребность отечественных предприятий и компаний в квалифицированных сотрудниках сохранится в среднесрочной перспективе. Во второй половине февраля он оценивал нехватку работников в России в 2,5 миллиона человек.