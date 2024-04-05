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15:20, 5 апреля 2024Россия

Россия ответила на атаки ВСУ по нефтегазовым объектам десятками групповых ударов

Минобороны: за неделю ВС РФ нанесли 39 групповых ударов по объектам на Украине
СюжетМинобороны:

Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

С 31 марта по 5 апреля в ответ на попытки Киева нанести атаками ущерб нефтегазовой отрасли и энергетике России Вооруженные силы (ВС) страны нанесли десятки групповых ударов по военным и энергетическим объектам на территории Украины. Об этом заявил официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Он уточнил, что за минувшую неделю Россия нанесла 39 групповых ударов высокоточным оружием большой дальности наземного и воздушного базирования и беспилотниками по объектам энергетики и военно-промышленного комплекса Украины, а также по средствам противовоздушной обороны, арсеналам, базам с горючим и временным пунктам дислокации военнослужащих и наемников.

«Цели ударов достигнуты. Все назначенные объекты поражены», — констатировал Конашенков.

Ранее министр обороны России Сергей Шойгу отчитался, что за март войска страны нанесли 190 групповых и два массированных удара высокоточным оружием и беспилотниками по объектам оборонно-промышленного комплекса и энергетики Украины. Он заверил, что российские подразделения продолжат выдавливать Вооруженные силы Украины с занимаемых рубежей и снижать их боевые возможности.

ЖЗЛ
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      Сергей Истомин
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