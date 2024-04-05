Россиян предупредили об угрожающей Краснодарскому краю опасности

МЧС: на территории Кубани объявили штормовое предупреждение на 5 и 6 апреля

На территории Краснодарского края объявили штормовое предупреждение. Об угрожающей российскому региону опасности заявили в пресс-службе регионального управления МЧС РФ.

Так, по данным ведомства, в пятницу, 5 апреля, местами в юго-восточных районах Кубани ожидаются заморозки в воздухе до минус 2 градусов (категории опасного явления).

6 и 7 апреля местами в крае, исключая Черноморское побережье, также ожидаются заморозки до минус 2 градусов.

По данным сотрудников МЧС, в связи с этим повышается риск повреждения и гибели сельскохозяйственных культур. Специалисты советуют принять меры по защите насаждений. «Для защиты растений от заморозков необходимо обеспечить их укрытие полимерной пленкой, нетканым материалом (спанбондом), соломой», — отметили они.

Ранее сообщалось, что с пятницы по воскресенье, с 5 по 7 апреля, в горах Кубани (исключая муниципальное образование города Сочи) и Республики Адыгея будет лавиноопасно выше двух тысяч метров.