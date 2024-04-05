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13:01, 5 апреля 2024Россия

Россияне спаслись при ударе ВСУ по Курску благодаря работе и внимательности

Мэрия Курска сообщила, что житель города спасся при ударе ВСУ благодаря работе
СюжетРакетные удары по Украине:

Фото: РИА Новости

Россиянин спасся при ударе Вооруженными силами Украины (ВСУ) дронами по Курску благодаря своей работе. Об этом сообщили в мэрии города, заявление приводит ТАСС.

Как сообщил неназванный представитель администрации города, при атаке ВСУ удар пришелся по торговым павильонам и будке охранника. Собеседник агентства отметил, что мужчина не пострадал, так как в этот момент выполнял рабочие обязанности — совершал обход территории рынка.

Кроме того, еще нескольким горожанам удалось спастись при обстреле благодаря внимательности. Как рассказал мэр Курска Игорь Куцак, жители частного дома услышали звуки хлопков на улице и смогли выбежать на улицу — сам дом после попадания боеприпаса выгорел.

Как сообщалось ранее, вечером 4 апреля в Курске был уничтожен украинский беспилотник. После падения дрона начался пожар в районе Центрального рынка.

ЖЗЛ
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      Марк Леонов
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