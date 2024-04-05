Россияне стали чаще ремонтировать бытовую технику

«Ведомости»: спрос на ремонт бытовой техники в России вырос на 64 процента

По итогам 2023 года спрос на ремонт бытовой техники в России вырос на 64 процента в сравнении с показателем 2022-го, а на починку электроники — на 36 процентов. Об этом сообщает газета «Ведомости» со ссылкой на статистические данные участников рынка.

Больше всего запросов в прошлом году пришлось на ремонт стиральных и сушильных машин. В этом сегменте спрос на починку техники всех брендов увечился на 181 процента в годовом выражении.

Противоположная динамика была зафиксирована в сфере компьютерной техники. В этом сегменте спрос на ремонт сократился на 30 процентов в сравнении с 2022 годом. Речь идет о починке компьютеров, ноутбуков, моноблоков и принтеров. Генеральный директор Telecom Daily Денис Кусков связал подобную тенденцию с закрытием официальных сервисных центров ушедших из России иностранных вендоров.

Ранее управляющий партнер компании «Мобиус Технологии» Михаил Сизов заявил, что за последний год в России в пять раз вырос спрос на ремонт компонентов иностранной электроники и систем хранения данных. Тогда эксперт объяснил подобную динамику на отечественном рынке усилением санкционного давления и логистическими проблемами в поставках оборудования для зарубежной вычислительной техники.