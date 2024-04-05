Российская учительница бросила мужа и родила от бывшего ученика

Жительница Красноярского края ушла от мужа ради экс-ученика и родила в 50 лет

Школьная учительница из Железногорска в Красноярском крае ушла от мужа к бывшему ученику и родила в 50 лет. Об этом сообщает портал E1.RU.

Как рассказало издание, Ирина Зимакова преподавала Алексею, своему будущему мужу, информатику с пятого по девятый класс. Когда он окончил школу и поступил в вуз, то несколько раз посещал бывшую преподавательницу, чтобы рассказать о своих успехах.

Встречи стали регулярными. Ирина заметила, что Алексей испытывает к ней симпатию, и в итоге бросила мужа ради бывшего ученика, с которым у нее разница в возрасте 15 лет.

Пара долго пыталась завести детей, и это получилось благодаря процедуре ЭКО — в 49 лет Ирина родила сына.

Ранее сообщалось, что обладательница звания «Учитель года» совратила 16-летнего подростка и лишилась профессии.