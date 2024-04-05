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12:44, 5 апреля 2024Россия

Российский шестиклассник предложил девочке пострелять по людям за миллион рублей

В Кабардино-Балкарии школьник предложил девочке за 1 млн руб пострелять по людям

Фото: Africa Studio / Shutterstock / Fotodom

В Кабардино-Балкарии шестиклассник предложил 11-летней девочке за миллион рублей пострелять по людям в парке. Об этом сообщил Telegram-канал Mash Gor.

По сведениям издания, российский подросток таким предложением хотел проверить сверстницу на бдительность. Как удалось выяснить, юная жительница Аргудана в Лескенском районе получила послание с неизвестного номера. После фразы о расправе за вознаграждение она прекратила диалог, ответив, что в селе нет парка. Об общении с незнакомцем она рассказала отцу. Тот пошел в полицию.

Анонима быстро вычислили, им оказался учащийся одной из местных школ. Шестиклассник на допросе заявил о благих целях — он якобы намеревался предупредить собеседницу, что такие сообщения присылают террористы и отвечать на них вообще нельзя.

Подросток до этого случая проблем с законом не имел.

Ранее сообщалось, что в Новосибирске полиция нашла девочку-подростка, рассылавшую призывы к теракту.

ЖЗЛ
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      Анна Щербакова
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