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12:50, 5 апреля 2024Силовые структуры

Российский студент получил от соседа топором в окно из-за якобы громких тусовок

В Ленобласти сосед ударил топором по окну студента из-за якобы шумных тусовок

Кадр: Telegram-канал «Mash на Мойке»

В Ленинградской области сосед ударил топором по окну студента из-за якобы громких тусовок. Об этом сообщает Telegram-канал «Mash на Мойке».

По данным канала, в полицию обратился собственник квартиры — дядя студента. Он рассказал, что его племянник и сосед сверху часто конфликтовали. Мужчина жаловался, что юноша устраивает шумные вечеринки. Хотя дядя утверждает, что это ложь. В один момент сосед начал долбиться в дверь к студенту, а затем спустил на веревке с балкона своей квартиры топор и стал бить им по окну.

Ранее стало известно, что во Владимирской области трех российских подростков задержали за похищение и пытки сверстника.

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      Екатерина Кашурникова
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