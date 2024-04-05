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07:25, 5 апреля 2024Силовые структуры

Российского военного приговорили к 3,5 года за покупку наркотиков

В Омске суд приговорил военного к 3,5 года условно за покупку наркотиков

Фото: Александр Авилов / Агентство «Москва»

Омский гарнизонный военный суд приговорил военнослужащего к трем с половиной годам лишения свободы условно за покупку наркотиков. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе суда.

По версии следствия, осужденный купил запрещенные вещества в мессенджере Telegram для личного потребления. После этого около 17 часов 30 минут 25 декабря 2023 года он забрал «закладку» в указанном месте. В 17 часов 35 минут правоохранители задержали военного и во время личного досмотра изъяли у него наркотическое средство.

Ранее Томский гарнизонный военный суд вынес приговор военнослужащему Кириллу Куроленко за вождение в пьяном виде.

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