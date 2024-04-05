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19:26, 5 апреля 2024Экономика

США купили у России уникальный металл

США в феврале впервые за полгода приобрели у России индий

Фото: Nerdtalker / Wikimedia

США в феврале впервые за полгода приобрели у России индий — металл, используемый в производстве ЖК-экранов и в микроэлектронике. Об этом со ссылкой на данные американской статистической службы сообщает РИА Новости.

Отмечается, что основными поставщиками в страну этого уникального металла, который входит в группу рассеянных элементов, использующихся в высокотехнологических областях, являются Япония, Китай, Южная Корея, а также Канада. К закупкам в РФ и Франции американцы прибегают реже. В феврале они приобрели российского индия на 198 тысяч долларов. Сопоставимая сумма была потрачена во время предыдущей закупки в августе 2023 года.

Всего за месяц американцы приобрели товаров из РФ на 287,9 миллиона долларов против 244 миллионов долларов в предшествовавшем январе.

Ранее стало известно, что в 2023 году США купили российского урана на 1,2 миллиарда долларов. Стоимость закупок увеличилась по сравнению с 2022 годом на 43 процента и оказалась максимальной с 2010 года.

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      Дмитрий Воронин
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