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21:54, 5 апреля 2024Мир

Стало известно о передаче Индии двух российских военных судов

Bloomberg: Индия получит два военных корабля российского производства

Фото: Игорь Зарембо / РИА Новости

Индия в ближайшие месяцы получит два военных корабля российского производства. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на высокопоставленных индийских чиновников.

Отмечается, что российские корабли будут переданы Индии в рамках сделки на поставку четырех судов, которая была подписана в 2018 году. Один корабль, вероятно, будет передан Индии в сентябре, а другой — в начале 2025 года.

Два других корабля строятся в Индии в сотрудничестве с Россией, однако отстают от графика из-за проблем с поставками из-за украинского конфликта и антироссийских санкций.

Ранее сообщалось, что у портов Индии были обнаружены три танкера, перевозящие российскую нефть премиальной марки Sokol. В прошлом месяце все индийские переработчики заявили, что откажутся принимать российскую нефть, перевозимую судами Совкомфлота, так как компания попала под санкции США.

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      Марина Совина
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