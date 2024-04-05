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12:11, 5 апреля 2024Мир

Стало известно о причастности спецслужб Индии к ликвидации террористов

Guardian: индийские спецслужбы устраняли предполагаемых террористов за рубежом

Фото: Aerospace Trek / Shutterstock / Fotodom

Индийские спецслужбы с 2020 года устраняли предполагаемых террористов и лиц, несущих угрозу национальной безопасности Индии, на территории враждебного Пакистана и других стран. Об этом со ссылкой на источники среди сотрудников зарубежных разведок сообщает британская газета The Guardian.

«По словам сотрудников индийской и пакистанской разведки, индийское правительство ликвидировало опасных лиц в Пакистане в рамках более широкой стратегии по уничтожению террористов, живущих за рубежом», — говорится в публикации о 20 случаях нейтрализации предполагаемых террористов. Индийские источники указали на то, что решение о начале систематических операций было принято после участившихся случаев терактов и нападений на индийский военных в Кашмире в 2019 году.

Отмечается, что пакистанская разведка уже собрала доказательства, указывающие на причастность индийских спецслужб к семи подобным случаям, среди них показания свидетелей, протоколы арестов, финансовые отчеты, сообщения в мессенджере WhatsApp и паспорта.

Ранее Индия обвинила США и Германию во вмешательстве во внутренние дела страны в ответ на обвинения Нью-Дели в нарушении прав человека. «В мире есть люди, которые хотят читать нам лекции о нашем судейском поведении (...) Мы не та нация, которая получает Священные Писания от других. Мы — нация с цивилизационным духом, насчитывающим более 5000 лет», — приводит издание слова вице-президента Индии Джагдипа Дханхара.

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      Виктория Кондратьева
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