Стало известно о приостановке работы харьковского метро

Работа метро Харькова была приостановлена утром 5 апреля

Работа метро в Харькове была приостановлена утром 5 апреля. Об этом сообщила пресс-служба харьковского метрополитена в своем Telegram-канале.

В 7:31 по московскому времени харьковский метрополитен сообщил о приостановке работы. Причины приостановки не уточнялись.

Позднее было принято решение о возобновлении работы метро. «Возобновлено движение поездов по линиям метрополитена», — сообщили в пресс-службе.

Ранее серия взрывов произошла в Харькове в ночь на 5 апреля, сообщило украинское издание «Страна.ua». Кроме того, Воздушные силы Вооруженных сил Украины (ВСУ) сообщали о ракетной атаке на город.